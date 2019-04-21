سريلانكا: 52 قتيلا في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل أكثر من 52 شخصًا وأصيب ما لا يقتل عن 280 بجراح، فجر اليوم، الأحد، جراء سلسلة انفجارات ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا أثناء قدّاس عيد الفصح المجيد.
وقال المسؤول في مستشفى كولومبو الوطني لوكالة "فرانس برس" "تلقينا ثمانين شخصا وثمة المزيد يصلون تباعا"، وقد وقع أحد الانفجارين في شمال العاصمة والثاني في نيغومبو إلى شمالها، وفق الشرطة.
في حين قالت الشرطة السريلانكيّة إنّ 6 انفجارات وقعت على الأقل، عرف منها استهداف مسجدين و3 فنادق.
وبحسب وسائل إعلام سريلانكيّة، فإن الانفجاران الأولين وقعا في كنيستي القدّيس أنطونيو (سانت أنطوني) في كولومبو، القدّيس سباستيان في بلدة نيغومبو خارج العاصمة.
وجرح 160 شخصًا في هجوم كنيسة سانت أنطوني لوحدها، وصفت جراحهم بأنها متوسّطة، ونقلوا لتلقي العلاج في مشفى كولومبو الوطني.
وتظهر صور تناقلها المستخدمون في مواقع التواصل الاجتماعي احتراق سقف الكنيسة جرّاء قوّة الانفجار.
وبعد مدّة قصيرة من الإعلان عن تفجيري الكنيستين، أعلنت الشرطة السريلانكيّة أن انفجارات هزّت 3 فنادق في العاصمة، بالإضافة إلى كنيسة أخرى في باتيكالوا، شرقيّ البلاد.
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