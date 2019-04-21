مقتل شاب في رهط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب (25 عامًا)، فجر اليوم، الأحد، في مدينة رهط، جنوبي البلاد، إثر تعرّضه لطعن.
وقالت مصادر طبيّة إن الشاب وصل إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، فاقدًا للوعي، دون أن تنجح الطواقم الطبية في إنقاذ حياته.
ورجّحت الشرطة أن تكون خلفيّة الحادث جنائيّة، وأعلنت أنها فتحت تحقيقًا في الجريمة.
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