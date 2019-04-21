شكرا لقرائتكم مصريو الخارج ينهون اليوم التصويت على تعديلات الدستور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يُنهي المصريون في الخارج، اليوم الأحد، التصويت على التعديلات الدستورية في ثالث أيام الاقتراع، فيما يواصل مصريو الداخل التصويت في اليوم الثاني من الاستفتاء، على أن تنتهي العملية غداً الاثنين.
ومن المقرر أن تعلن النتيجة النهائية في 27 من الشهر الجاري.
وأدلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بصوته، السبت، فيما أكد كبار الدولة على أهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستفتاء.
وقد شهد اليوم الأول من الاستفتاء في الداخل إقبالاً كبيراً، فيما كانت النسبة الأكبر من المشاركين من كبار السن والسيدات.
عناصر الجيش والشرطة انتشرت بكثافة لتأمين عملية الاقتراع التي تمت بحسب المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات بسلاسة دون أي عوائق.
وقد لوحظ إقبال كثيف للاقتراع في محافظة شمال سيناء على الرغم من التحديات الأمنية.
ويترقب المصريون الإعلان عن نتائج الاستفتاء بعد انتهاء التصويت بأيام، وسط توقعات بتمرير التعديلات الدستورية بأغلبية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصريو الخارج ينهون اليوم التصويت على تعديلات الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.