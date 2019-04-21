قوى الأمن: توقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة بتاريخ الأمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ عن "توقيف 72 مطلوباً بجرائم مختلفة: ​مخدرات​، سرقة، سلب، ​اطلاق نار​ ، وضبط 1154 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ الأمس".

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