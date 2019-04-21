الجيش اليمني يحرر مواقع بالجوف.. وخسائر للحوثي في صعدة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 أبريل 2019 06:22 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 أبريل 2019 06:22 صباحاً - مشاركة

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حررت قوات الجيش اليمني، السبت، مواقع جديدة في مديرية برط العنان، بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وذكر قائد لواء الحسم حرس حدود العميد ظافر الجعيدي، أن قوات اللواء حررت عقبة ” تواثنه الظهره” في مديرية برط العنان شمالي غرب المحافظة.

وأوضح أن قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه عمق منطقة “الظهره”.

وأكد الجعيدي، أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، وأسر أحد عناصرها، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية، السبت، هجوماً خاطفاً على مواقع ميليشيا الحوثي الانقلابية في معقلهم الرئيس بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش الوطني هاجمت مواقع تمركز الميليشيا الحوثية في الجبال المطلة على قرية “آل الزماح” شمال غرب معقل الانقلابيين بصعدة.

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واستهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات القريبة من “مثلث باقم”.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف ميليشيا الحوثي، وتدمير عدد من الدوريات جراء غارات التحالف.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من قوات التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الحوثيين بمديريات محافظة صعدة.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم