طائرات الجيش الليبي تستهدف مخازن أسلحة وذخيرة لمليشيات طرابلس

أكد مصدر عسكري ليبي لـ"العين الإخبارية"، الأحد، أن طائرات الجيش الوطني الليبي استهدفت مخازن أسلحة وذخيرة لمليشيات طرابلس، بهدف تدميرها.

وكان دويّ انفجارات وأصوات إطلاق نيران مدافع مضادة للطائرات سمعُ، في العاصمة الليبية طرابلس، في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وأعلن مطار معيتيقة الدولي، إغلاق المجال الجوي في العاصمة الليبية طرابلس، في أعقاب سماع إطلاق النار.





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وقال مكتب الإعلام لمطار معيتيقة الدولي، في بيان، إنه لا صحة للشائعات التي تتوارد بقصف مطار معيتيقة الدولي، مؤكدا أنه نظرا لإجراءات السلامة الجوية تم إغلاق المجال الجوي للمطار من قبل سلطات مصلحة الطيران المدني لحين إشعار آخر.

وكان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، شدد على أن هدف الجيش خلال معركة تطهير العاصمة طرابلس من الإرهابيين، هو الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن الجيش ملتزم بقواعد الاشتباك والقانون الدولي.





ويخوض الجيش الوطني الليبي اشتباكات مع المليشيات والجماعات التابعة للإخوان، منذ إعلانه عن عملية "طوفان الكرامة" لتحرير العاصمة من تلك التشكيلات في 4 أبريل/نيسان الجاري.

وتأتي تلك العملية إثر عمليات أخرى مشابهة أطلقها منذ عام 2014 لتطهير مدن بنغازي ثم درنة والهلال النفطي (شرق) ثم الجنوب الليبي من جميع التشكيلات المتطرفة والمسلحة خارج نطاق القانون.