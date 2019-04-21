الان تتابع السودان.. إحالة كل الضباط برتبة فريق في جهاز الأمن والاستخبارات إلى المعاش والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام سودانية، السبت، بأن المجلس العسكري الانتقالي قرر إحالة جميع الضباط السودانيين برتبة فريق في جهاز الأمن والاستخبارات إلى المعاش. وكان الجيش السوداني أطاح بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه وتم احتجازه في مقر إقامة رئاسي. وقالت مصادر من عائلته في الآونة الأخيرة إنه نُقل إلى سجن كوبر مشدد الحراسة في الخرطوم.

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