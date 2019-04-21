شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يستقبل رئيس البرلمان القبرصي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في مطار القاهرة مساء اليوم السبت ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصى، والذي يأتي على رأس وفد برلماني فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات .

وأكد "وهدان" أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع قبرص، وهي حريصة على زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وأشار "وكيل النواب" إلى أن مصر شريك هام واستراتيجى لقبرص، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات شهدت تحسن ملحوظ خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.