الارشيف / اخبار العالم

سليمان وهدان يستقبل رئيس البرلمان القبرصي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سليمان وهدان يستقبل رئيس البرلمان القبرصي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، في مطار القاهرة مساء اليوم السبت ديميتريس سيلوريس رئيس البرلمان القبرصى، والذي يأتي على رأس وفد برلماني  فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتعاون بين البلدين فى مختلف المجالات .

وأكد "وهدان" أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع قبرص، وهي حريصة على  زيادة استثماراتها فى مصر، مؤكدًا أن هناك العديد من الملفات المشتركة بين الجانبين.

وأشار "وكيل النواب"  إلى أن مصر شريك هام واستراتيجى لقبرص، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا أن العلاقات شهدت تحسن ملحوظ خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سليمان وهدان يستقبل رئيس البرلمان القبرصي لبحث القضايا المشتركة بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا