كبير قضاة الهند يواجه اتهامًا بـ"التحرش"

اتهمت موظفة سابقة في المحكمة العليا بالهند رئيس المحكمة بالتحرش الجنسي، وهو الاتهام الذي نفاه القاضي بشدة.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" للأنباء إن المرأة البالغة من العمر 35 عاما قدمت إفادة إلى المحكمة

العليا، أمس الجمعة، زعمت فيها حالتين من سوء السلوك الجنسي في أكتوبر من العام الماضي بعد وقت قصير من تولي رانجان غوغوي منصب كبير قضاةالهند.

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وعقد غوغوي جلسة محكمة عاجلة مع قاضيين آخرين، اليوم السبت، وقال إن الاتهام المنسوب إليه جزء من مؤامرة من جانب "قوة أكبر"، وفقا للوكالة، وأنكر القاضي الاتهام ووصفه بمحاولة لزعزعة استقرار القضاء.

والعام الماضي، غمرت ممثلات وكاتبات هنديات وسائل التواصل الاجتماعي بمزاعم بالتحرش والاعتداء الجنسيين.