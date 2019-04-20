أزيد من 2 مليون مسافر عبر مختلف مطارات المملكة في شهر واحد

سجلت حركة نقل المسافرين بمختلف المطارات الوطنية، ارتفاعا بنسبة 10.5بالمائة خلال شهر مارس الماضي ( 2019) مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2018.

وذكر معطيات للمكتب الوطني للمطارات أوردها في بلاغ له ، بأن 2 مليون و58 ألفا و322 مسافرا عبروا مختلف المطارات الوطنية، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى أن أغلب المطارات سجلت انتعاشا في حركة نقل المسافرين جوا .

وحسب معطيات المكتب، فإن حركة المسافرين على مستوى مطار الداخلة زادت بنسبة37 بالمائة ، ومطار الرباط سلا بـ26 بالمائة ، ومراكش 19 بالمائة ، وفاس 16 بالمائة، وطنجة 15 بالمائة.

أما حركة نقل المسافرين على المستوى الداخلي فقد سجلت بدورها خلال شهر مارس الماضي ارتفاعا قويا 19 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2018، في حين مثلت السوق الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي حركة المسافرين .

وفي سياق متصل حددت حركة الطائرات خلال الفترة نفسها في 16 ألفا و792 ، حددت حصة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء منها في 42 بالمائة ، ومراكش المنارة (23 بالمائة) ، وأكادير المسيرة ( 8 بالمائة) .