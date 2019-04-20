الدفاع يُسقط وجدة بميدانه ويرتقي للمركز الخامس

عاد فريق الدفاع الحسني الجديدي، بانتصار ثمين، بهدفين مقابل هدف وحيد، من ميدان فريق مولودية وجدة، في المباراة التي جمعت بينهما، عشية اليوم السبت بالملعب الشرفي لوجدة، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.
وأنهى الفريق الدكالي، الجولة الأولى متقدما بهدف دون رد، وقعه اللاعب المصطفى شيشان، في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ثاني الأهداف في الدقيقة 86 من عمر الجولة الثانية، بواسطة بلال ماغري، فيما تكفل ميلتون كاريسا، بتسجيل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض، في الدقيقة 91، لتنتهي المباراة بانتصار الفريق الزائر بهدفين لهدف.
هذا الانتصار، مكن فريق بادو الزاكي من الصعود للمركز الخامس، برصيد 33 نقطة، ليضمن بذلك بقاءه الرسمي في قسم الكبار، بينما تجمد رصيد الفريق الوجدي في 32 نقطة بالمركز السابع.
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