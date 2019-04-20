الاستخبارات العراقية تعتقل أحد منفذي جريمة "سبايكر"

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في ​العراق​ عن إلقاء القبض على أحد منفذي جريمة سبايكر في ناحية العلم التابعة ل​محافظة صلاح الدين​، موضحة أنه "تمت إحالة المتهم الى المحاكم المتخصصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه".

يذكر أن تنظيم "داعش" أعدم المئات من المتدربين والطلبة العسكريين في قاعدة "سبايكر" الواقعة شمال مدينة تكريت عندما فرض سيطرته على هذه المنطقة منتصف حزيران 2014، قبل أن تتمكن ​القوات العراقية​ من استعادة السيطرة عليها.