أطول علم مصري في الدقهلية في يوم الاستفتاء على الدستور المصري

خرج العشرات من أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية في مسيرة شهدت حمل المواطنين أكبر علم ل​جمهورية مصر​ العربية بطول 450 مترًا وعرض 8 أمتار، وسارت في الشوارع الرئيسية.

وشارك في المسيرة رئيس المدينة اللواء حسام حمودة، والنائبان فؤاد بدراوي، سكرتير عام ​حزب الوفد​، وبسام فليفل، وكبار مسؤولي مركز نبروه.

ويذكر أن الاستفتاء الشعبي داخل مصر بدأ صباح اليوم على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

هذا وكان قد جرى استفتاء خارج مصر على تعديلات ​الدستور​ والاستعداد بالأمس واستقبلت مقرات ​البعثات الدبلوماسية​ المصرية المصوتين من الجاليات المصرية في بعض الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن ​مجلس النواب​ المصري كان قد وافق يوم الثلثاء 16 نيسان، على تعديل المادة 140 من الدستور المصري القاضية بزيادة مدة ولاية ​​رئيس الجمهورية​​ إلى 6 سنوات. مع الإشارة إلى أنّ هذه المادة تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لولايتين متتاليتين.