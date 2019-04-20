أطول علم مصري في الدقهلية في يوم الاستفتاء على الدستور المصري

خرج العشرات من أهالي مدينة نبروه بمحافظة الدقهلية المصرية في مسيرة شهدت حمل المواطنين أكبر علم لجمهورية مصر العربية بطول 450 مترًا وعرض 8 أمتار، وسارت في الشوارع الرئيسية.
وشارك في المسيرة رئيس المدينة اللواء حسام حمودة، والنائبان فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وبسام فليفل، وكبار مسؤولي مركز نبروه.
ويذكر أن الاستفتاء الشعبي داخل مصر بدأ صباح اليوم على تعديلات دستورية تسمح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
هذا وكان قد جرى استفتاء خارج مصر على تعديلات الدستور والاستعداد بالأمس واستقبلت مقرات البعثات الدبلوماسية المصرية المصوتين من الجاليات المصرية في بعض الدول.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب المصري كان قد وافق يوم الثلثاء 16 نيسان، على تعديل المادة 140 من الدستور المصري القاضية بزيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات. مع الإشارة إلى أنّ هذه المادة تسمح لرئيس الجمهورية بالترشح لولايتين متتاليتين.
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