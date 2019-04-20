قوات السراج تعلن شن هجوم مضاد على قوات حفتر التي تتقدّم في طرابلس

أعلنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرها في العاصمة الليبية طرابلس، عن بدء هجوم مضاد في جنوب العاصمة الليبية طرابلس، في حين أعلنت قوات المشير خليفة حفتر تقدمها في العاصمة. وأكّد مصطفى المجعي المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق لوكالة فرانس برس أن مرحلة الهجوم بدأت وصدرت الأوامر في ساعات الصباح الاولى للتقدم وكسب مزيد من الأراضي.
وقد اشتدت المعارك في طرابلس حيث سمع إطلاق كثيف للقذائف في عدة أحياء بعد أيام من المعارك الخفيفة لم تتح لأي من المعسكرين تغيير المعطيات على الأرض.
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