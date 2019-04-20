الخارجية الباكستانية: مهاجمو قوات الامن الباكستانية في بلوشستان جاؤوا من ايران

أعلن وزير الخارجية ال​باكستان​ي شاه محمود قرشي السبت أن المهاجمين الذين قتلوا 14 من الجنود وقوات الامن الباكستانية الخميس في ​بلوشستان​، جنوب غرب البلاد، هم انفصاليون بالوش جاؤوا من ​ايران​ لشن هذا الهجوم. وكان نحو عشرين مهاجما يرتدون زي قوة شبه عسكرية من حرس الحدود، اعترضوا حافلات تقل العناصر الامنيين على الطريق الساحلية المؤدية الى ​كراتشي​، قبل أن يقتلوا 14 منهم.

واوضح الوزير أن لدى باكستان دليلا على ان المهاجمين كان لديهم "معسكرات تدريب وقواعد لوجستية داخل المناطق الايرانية المحاذية لباكستان".

وقتل في الهجوم عشرة عناصر في البحرية الباكستانية وثلاثة في القوة الجوية وعنصر في حرس الحدود.