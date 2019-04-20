مسلحون في الكونجو يهاجمون مستشفى ثانياً خلال يومين

هاجم مسلحون مستشفى بشرق الكونجو اليوم السبت، في أحدث سلسلة من الهجمات على المنشآت الصحية في المنطقة التي يضربها فيروس "إيبولا".

وقال سيلفين كانياماندا، عمدة مدينة بوتمبو، إن مسلحاً قُتل وتم اعتقال أربعة آخرين بعد الهجوم على مستشفى كاتوا بالمدينة.

ووقع الحادث بعد يوم من مقتل طبيب في هجوم مسلح على مستشفى آخر في مدينة بوتمبو.

وكان مركز لعلاج مرضى فيروس "إيبولا" بالقرب من المستشفى الذي تم استهدافه اليوم السبت، هدفاً لهجوم في فبراير الماضي، أدى إلى وقف منظمة "أطباء بلا حدود" للإغاثة عملها هناك.

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وقال مدير "منظمة الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الجمعة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه "ليوم حزين للغاية ...يعمل موظفو الصحة على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح، إن العاملين في مجال الصحة ليسوا هدفاً".

وتقع مدينة بوتمبو في مقاطعة نورث كيفو وهى مركز تفشي وباء "إيبولا" الحالي. ويعدّ هذا ثاني أخطر انتشار معروف للحمى النزفية التي تهدد حياة الإنسان.

وبسبب الهجمات المتكررة على مراكز "إيبولا" والميليشيات النشطة في المنطقة، فشل عم~ال الإغاثة حتى الآن في السيطرة على الوباء.

وفي مدينتي نورث كيفو وإيتوري المجاورة، أصيب نحو 1300 شخص بالفعل بفيروس إيبولا، وتوفي أكثر من 840 منهم نتيجة الإصابة. ولوقف تفشي المرض، تلقى نحو مائة ألف شخص بالفعل لقاحاً تجريبياً لـ "إيبولا" في المنطقة.