أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، اليوم السبت، أن المشاركة في الاستحقاقات الديموقراطية واجب وطني على كل مصري.
ودعا المفتي، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية، الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي الذي يدل على مدى وعيهم بحرية تامة، مشيراً إلى أن المشاركة الواعية هي دليل تقدم الأمم، بحسب التلفزيون المصري.
وتتضمن التعديلات الدستورية زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وزيادة حصة المرأة في مقاعد مجلس النواب، إلى جانب تعديلات أخرى.
اقرأ أيضاً... قطار الاستفتاء على التعديلات الدستورية ينطلق اليوم في مصر
كانت هذه تفاصيل خبر مفتي مصر: المشاركة في الاستحقاقات الديموقراطية واجب وطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.