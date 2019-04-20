مفتي مصر: المشاركة في الاستحقاقات الديموقراطية واجب وطني

أكد مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، اليوم السبت، أن المشاركة في الاستحقاقات الديموقراطية واجب وطني على كل مصري.

ودعا المفتي، في تصريحات له عقب الإدلاء بصوته في التعديلات الدستورية، الشعب المصري إلى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي الذي يدل على مدى وعيهم بحرية تامة، مشيراً إلى أن المشاركة الواعية هي دليل تقدم الأمم، بحسب التلفزيون المصري.

وتتضمن التعديلات الدستورية زيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، وزيادة حصة المرأة في مقاعد مجلس النواب، إلى جانب تعديلات أخرى.

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