"اللعبة انتهت".. تقرير مولر عامان من التحقيقات

" frameborder="0"> " frameborder="0"> القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - 448 ورقة خلال أكثر من 730 يوميا.. مفادها "لا تواطؤ"، العنوان الأبرز للتقرير الأمريكي الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام2016 الذي أشرف عليه المحقق الخاص روبرت مولر وحمل التقرير اسمه.‎

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