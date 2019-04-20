شكرا لقرائتكم خبر عن كابول: مصرع منفذي هجوم وزارة الاتصالات والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (كابول)أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية على موقع تويتر، أن الهجوم الذي شنته مجموعة من الانتحاريين والمسلحين اليوم (السبت)، على مبانٍ تابعة لوزارة الاتصالات في وسط العاصمة كابول انتهى وأن جميع الانتحاريين قتلوا.
وكتبت الوزارة بعد حوالي ست ساعات من حصار المبنى: «قُتل جميع الانتحاريين وتم إنقاذ أكثر من 2000 موظف مدني».
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