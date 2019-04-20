أطول طابور فى الاستفتاء على تعديل الدستور بالعاصمة الإدارية (فيديو)

أسامة طلعت
رصدت كاميرا "اليوم السابع" أطول طابور انتخابى أمام لجان العاصمة الإدارية الجديدة، للتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ويقوم المصريون بالداخل الآن بالتصويت على التعديلات الدستورية، التي انطلقت صباح اليوم السبت 20 إبريل وتستمر حتى الإثنين 22 إبريل، وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، التي دعت المواطنين المصريين للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
جدير بالذكر أن عملية تصويت المصريين بالخارج قد انطلقت يوم الجمعة 19 إبريل وتستمر حتى الأحد 21 إبريل، وتجرى عملية التصويت داخل (140)...
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