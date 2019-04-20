البرلمان السوري: الجولان سورية اكثر من ان واشنطن اميركية

الخليج 365/ بغداداكد رئيس مجلس الشعب السوري حمودة يوسف، السبت، "تضامن بلاده مع العراق، لافتا الى أن قوتنا ووجودنا وعدونا واحد وارادتنا في مواجهة "الارهاب" واحدة، فيما شدد على أن مدينة الجولان سورية اكثر من أن واشنطن اميركية.

وقال يوسف خلال كلمته في فعاليات قمة بغداد لدول الجوار والتي حضرتها الخليج 365، إن "الشعب السوري مصمم على تحقيق النصر مهما كانت التضحيات"، مطالبا بـ "احترام سوريا واستقلالها وخروج جميع القوات التي دخلت بشكل غير شرعي وشعبنا لن يتوانى عن تحرير كل شبر من سوريا، كما أن جميع قرارات مجلس الامن تؤكد على امن سوريا وحريتها واستقلاليتها".



وأضاف يوسف، أن "هذا القاء يختلف عن السابقات لأن هذه المرحلة مرحلة مصيرية ولأن صراعنا هو صراع بقاء فأن وجودنا بقوة شعوبنا ونؤكد على تنسيق الجهود البرمانية وتوطيدها كي نسهم جميعا في تقوية انفسنا"، مؤكدا أن "سوريا مع العراق ونجاح وسلامة العراق هي سلامتنا وقوتنا ووجودنا واحد وعدونا واحد وارادتنا واحدة في مواجهة الارهاب".

وبشأن اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب بأن مدينة الجولان تابعة لاسرائيل أكد يوسف، أن "الجولان سورية اكثر من أن واشنطن اميركية وشعبنا لن يهدء له بال قبل تحريرها وقد توحد الشعب مع الجيش في بودقة واحدة لن تفرط بشبر واحد من ارضنا الابية وهي قضية قومية ووطنية ولن نفرط بها".

وانطلقت في وقت سابق من، اليوم السبت، فعاليات مؤتمر قمة بغداد لبرلمانات دول الجوار في العاصمة بحضور ممثلين دول السعودية والكويت وسوريا والاردن وايران وتركيا. .

