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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مشاركة كثيفة شهدها اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، حيث حضر عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الهامة للإدلاء بأصواتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز المسؤولين المشاركين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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