انت الان تتابع مقتل 23 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 23 مسلحا من حركة طالبان خلال العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم جزني وبادغيس وهلمند في شمال وجنوب البلاد. وذكرت المصادر في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية مداهمة في إقليم جزني أسفر عنها مقتل 9 من مُسلحي طالبان وإصابة واعتقال شخصين، كما نفذت عملية أخرى في إقليم بادغيس أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 8 آخرين من مُسلحي الحركة، مُضيفة أن القوات البرية دمرت تسع عبوات ناسفة.
ولفتت المصادر أيضًا إلى أن القوات الأفغانية نفذت عملية أخرى في إقليم هلمند جنوب أفغانستان؛ أسفر عنها مقتل 5 مُسلحين وإتلاف أكثر من 300 رطل هيروين.من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.وقُتل وأصيب 18 مسلحًا أمس الجمعة، تابعين لحركة طالبان من بينهم
ولفتت المصادر أيضًا إلى أن القوات الأفغانية نفذت عملية أخرى في إقليم هلمند جنوب أفغانستان؛ أسفر عنها مقتل 5 مُسلحين وإتلاف أكثر من 300 رطل هيروين.
من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.
وقُتل وأصيب 18 مسلحًا أمس الجمعة، تابعين لحركة طالبان من بينهم 4 قادة بارزين في الحركة خلال اشتباكات مع القوات المسلحة الأفغانية في إقليم (فارياب) بشمال أفغانستان.
وقال فيلق سيلاب التابع للجيش الأفغاني في بيان أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن ما لايقل عن 11 مسلحا قتلوا، فيما أصيب 7 آخرون خلال الاشتباكات الأخيرة التي وقعت خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق دولاباد وخواجا سبوزبوز وقيصر. (تفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 23 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.