انت الان تتابع مقتل 23 مسلحًا من طالبان في عمليات منفصلة بأفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم السبت، مقتل 23 مسلحا من حركة طالبان خلال العمليات الأخيرة التي نفذتها القوات الخاصة الأفغانية في أقاليم جزني وبادغيس وهلمند في شمال وجنوب البلاد. وذكرت المصادر في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة - برس) الأفغانية، أن القوات الخاصة الأفغانية نفذت عملية مداهمة في إقليم جزني أسفر عنها مقتل 9 من مُسلحي طالبان وإصابة واعتقال شخصين، كما نفذت عملية أخرى في إقليم بادغيس أسفرت عن مقتل 9 وإصابة 8 آخرين من مُسلحي الحركة، مُضيفة أن القوات البرية دمرت تسع عبوات ناسفة.

ولفتت المصادر أيضًا إلى أن القوات الأفغانية نفذت عملية أخرى في إقليم هلمند جنوب أفغانستان؛ أسفر عنها مقتل 5 مُسلحين وإتلاف أكثر من 300 رطل هيروين.من جانبها، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان على هذه الأنباء حتى الآن.وقُتل وأصيب 18 مسلحًا أمس الجمعة، تابعين لحركة طالبان من بينهم