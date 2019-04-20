انت الان تتابع كوريا الشمالية تنتقد دعوة بولتون لإبداء جدية في نزع السلاح النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون

انتقدت كوريا الشمالية دعوة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون ”العبثية“ لبيونجيانج أن تظهر جديتها بشأن التخلي عن الأسلحة النووية وذلك في ثاني انتقاد توجهه لمسؤول أمريكي كبير خلال أقل من أسبوع.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح بشأن عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون. لكن بولتون قال لبلومبرج نيوز يوم الأربعاء إن هناك حاجة أولا ”لإشارة حقيقية من جانب كوريا الشمالية على أنهم اتخذوا قرارا استراتيجيا بالتخلي عن الأسلحة النووية“.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت نقلا عن تشوي سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية للصحفيين ”تفوق مستشار الأمن القومي الأمريكي بولتون على نفسه خلال مقابلة مع بلومبرج بالتفوه بمثل هذا العبث“.

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وأضافت ”تدفعني تصريحات بولتون للتساؤل عما إن كانت نابعة من عدم فهم لنوايا زعيمي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والولايات المتحدة أم أنه يحاول الحديث بحس من الفكاهة من جانبه“.

وحذرت أيضا من أنه لن يكون هناك أي جدوى إذا واصلت الولايات المتحدة ”التفوه بمثل هذه التصريحات المجردة من الحكمة والعقل“.