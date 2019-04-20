مسلحون يقتلون 13 شخصا خلال احتفال في المكسيك

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الشرطة تنتشر في محيط موقع مقتل 13 شخصا في إطلاق نار في ميناتيتلان بالمكسيك الجمعة 19 أبريل 2019

أعلنت إدارة الأمن في فيراكروز في بيان أن 13 شخصا قتلوا الجمعة في هجوم شنته مجموعة مسلحة خلال احتفال في الولاية الواقعة بشرق المكسيك.

وقال بيان إدارة الأمن إن الهجوم وقع مساء الجمعة في بلدية ميناتيتلان "عندما وصل الأفراد إلى المكان وطلبوا شخصا يدعى +إل بيكي+".

وأضافت إدارة الأمن أن المجهولين "فتحوا النار وقتلوا سبعة رجال وخمس نساء وقاصرا"، موضحة أن ثلاثة رجال وامرأة جرحوا.

وتعاني ولاية فيراكروز التي تمتد على طول خليج المكسيك، من عنف عصابات المخدرات ويسجل فيها أكبر عدد من المفقودين.

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وتتواجه عصابتا زيتاس وخاليسكو الجيل الجديد بعنف للسيطرة على طرق تهريب المخدرات وكذلك المحروقات.

ويبلغ عدد المفقودين أكثر من أربعين ألف شخص في المكسيك التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات وخصوصا منذ أن أرسل الرئيس السابق فيليبي كالديرون في 2006 القوات المسلحة ضد هذه العصابات.

ومنذ ذلك الحين قتل حوالى 250 ألف شخص في المكسيك حسب أرقام رسمية لا توضح عدد الذين كانوا ضحايا المواجهات بين عصابات المافيا منهم.