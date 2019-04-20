شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: النيابة العامة تحقق مع البشير في غسل أموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الخرطوم) أفاد مصدر قضائي في السودان لـ«رويترز» اليوم (السبت) بأن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. أفاد مصدر قضائي في السودان لـ«رويترز» اليوم (السبت) بأن النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهم غسل الأموال وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني. وأضاف المصدر أن وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلا تمهيدا لتقديمه للمحاكمة. وذكر المصدر أن النيابة ستقوم باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر وأن هناك إجراءات قانونية ستتخذ ضد بعض رموز النظام السابق المتهمين بالفساد.



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