ضاحي خلفان نصح مواطني دول التحالف بعدم السفر إلى تركيا حتى تسقط حكومة اردوغان

لفت نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ​ضاحي خلفان​، إلى أنّ "أمنيًّا، أضحى وجود المواطن لدول التحالف، في ​تركيا​، تهديدًا لأمنه الشخصي".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نصيحتي ألّا يسافروا إلى تركيا أبدًا، حتّى تسقط حكومة الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​، ويأتي الله برجل غير عنصري في تركيا".

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" يوم أمس أنّ "​السلطات التركية​ في ​اسطنبول​، قد قرّرت الحبس الاحتياطي لشخصين يشتبه بتجسّسهما لصالح استخبارات ​الإمارات​ وعلاقتهما بقتل الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​".