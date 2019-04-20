لفت نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، إلى أنّ "أمنيًّا، أضحى وجود المواطن لدول التحالف، في تركيا، تهديدًا لأمنه الشخصي".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "نصيحتي ألّا يسافروا إلى تركيا أبدًا، حتّى تسقط حكومة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ويأتي الله برجل غير عنصري في تركيا".
وكانت قد ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" يوم أمس أنّ "السلطات التركية في اسطنبول، قد قرّرت الحبس الاحتياطي لشخصين يشتبه بتجسّسهما لصالح استخبارات الإمارات وعلاقتهما بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي".
كانت هذه تفاصيل خبر ضاحي خلفان نصح مواطني دول التحالف بعدم السفر إلى تركيا حتى تسقط حكومة اردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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