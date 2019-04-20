ميت رومني: أشعر بغثيان من عدم أمانة ترامب

أشار المرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأميركية ميت رومني إلى انه "يشعر بغثيان" من عدم أمانة الرئيس دونالد ترامب والمحيطين به وفقا لما ورد في تقرير المحقق الخاص روبرت مولر الذي أوضح كيف أن ترامب سعى لتعطيل التحقيق في علاقات حملته الرئاسية بروسيا.
وقال: "لقد راعني أيضا من بين أمور أخرى ترحيب مواطنينا الذين يعملون في حملة الرئيس بالحصول على مساعدة من روسيا بما في ذلك معلومات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وعدم تحرك أي منهم لإبلاغ سلطات إنفاذ القانون الأمييكية وتشجيع رئيس الحملة بشكل فعال المصالح الروسية في أوكرانيا".
وكان رومني من المنتقدين بشدة لترامب خلال حملة انتخابات الرئاسة في 2016 قبل التفكير فيه لفترة وجيزة كمرشح لمنصب وزير الخارجية في إدارة ترامب.
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