كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روحاني: لا نملك أموال كافية لتعويض متضرري الفيضانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن حكومته لا تمتلك الأموال الكافية لتعويض جميع العوائل التي تضررت من الفيضانات التي ضربت العديد من المدن الإيرانية منذ 19 مارس الماضي واستمرت لنحو 3 أسابيع.

وأوضح روحاني، في كلمة له خلال زيارته اليوم السبت، لمحافظة لرستان غربي إيران، التي غمرتها الفيضانات لعدة أيام: "سنعوض المنازل المدمرة بتسليم المواطن أثاثا منزليا وليس أموالا"، مشيرا إلى أن حكومته سوف "تستأجر مساكن مؤقتة لمتضرري الفيضانات"، وذلك حسب "وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء".

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ونفى الرئيس الإيراني، أن تكون المناطق التي غمرتها الفيضانات قد تسببت بانتشار أمراض معدية، قائلا: "ترى منظمة الصحة العالمية أنه ليس لدينا مرض معد في المناطق التي تعرضت للفيضانات".

ومن المقرر أن يتوجه روحاني إلى محافظة خوزستان، جنوب إيران، والتي تتعرض منذ أسابيع لموجة فيضانات شديدة دفعت السلطات الحكومية إلى إخلاء نحو 200 قرية، فيما انقطعت الطرق بين المدن، وأسفرت عن مقتل 81 شخصا وإصابة المئات بجروح، كما تسببت الفيضانات في خسائر اقتصادية كبيرة على خلفية الأضرار الجسيمة التي طالت الطرقات والبيوت والمحاصيل الزراعية وإمدادات الكهرباء والغاز والسكك الحديدية وشبكة الاتصالات.