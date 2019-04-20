مليشيات الحوثي تهاجم الحديدة وتواصل الخروقات

أحبطت قوات العمالقة، مساء الجمعة، هجوما عنيفا شنته مليشيا الحوثي على مواقعها جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد، فيما قتل مدنيان بانفجار لغم من مخلفات الانقلابيين، وذلك في خروقات جديدة للهدنة الإنسانية.

وقال بيان للعمالقة، إن مواجهات عنيفة اندلعت شمال مديرية حيس، إثر هجوم نفذته مجاميع حوثية باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وبحسب البيان، فقد تمكنت ألوية العمالقة من إجبار مليشيا الحوثي المدعومة من نظام طهران، على التراجع والفرار بعد تكبيدها خسائر مادية كبيرة وعددا من القتلى والجرحى.

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وفي حي المسنى، قتل مدنيان بانفجار لغم أرضي من مخلفات المليشيا الحوثية شرقي المدينة المطلة على البحر الأحمر.

وأوضح بيان للمقاومة الوطنية، أن "إبراهيم دوش" و"عبيد خبش"، من أهالي حي المسنى في الأحياء الشرقية للحديدة، كانا على متن دراجة نارية قبيل انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين بهما، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.

وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في سقوط عشرات المدنيين بالريف الجنوبي للحديدة، كما قُتل آخرون بالاستهداف والقصف العشوائي جراء الخروقات المتصاعدة لوقف إطلاق النار منذ 18 ديسمبر الماضي.