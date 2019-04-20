اليوم السابع
كتب إبراهيم حسان
انطلق صباح اليوم السبت، أول أيام ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور بجميع اللجان فى مختلف المحافظات، وسط انتشار مكثف من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتأمين انتظام سير عملية الاستفتاء على مستوى الجمهورية، بجانب توفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.
وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية فى مختلف المناطق، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين أعلام مصر ومرددين شعارات "تحيا مصر"، وكان كبار السن والسيدات فى صدارة...
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. الرئيس السيسى ورئيس الوزراء أول المشاركين فى الساعات الأولى.. المواطنون يتوافدون على اللجان بأعلام مصر.. وكبار السن والسيدات فى صدارة المشهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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