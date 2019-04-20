انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. الرئيس السيسى ورئيس الوزراء أول المشاركين فى الساعات الأولى.. المواطنون يتوافدون على اللجان بأعلام مصر.. وكبار السن والسيدات فى صدارة المشهد

اليوم السابع

كتب إبراهيم حسان



انطلق صباح اليوم السبت، أول أيام ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور بجميع اللجان فى مختلف المحافظات، وسط انتشار مكثف من القوات المسلحة والشرطة المدنية، لتأمين انتظام سير عملية الاستفتاء على مستوى الجمهورية، بجانب توفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية فى مختلف المناطق، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رافعين أعلام مصر ومرددين شعارات "تحيا مصر"، وكان كبار السن والسيدات فى صدارة...