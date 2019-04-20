اتفاق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين إيران وأذربيجان

اجتمع وزير ​الصناعة​ والتجارة والمعادن الايراني رضا رحماني مع وزير ​الاقتصاد​ الاذربيجاني شاهين مصطفي یف في باكو بحضور تجار ومستثمرين ايرانيين واتفقا على متابعة انشاء منطقة صناعية مشتركة عبر الافادة من كافة الامكانيات الكامنة والاستثمار بقطاعات ​النفط​ الغاز. كما قرّرا تكثيف التعاون بمجال جودة النسيج والالبسة والصناعات الغذائية واقامة معارض المعدات الصناعية والسلع النهائية.

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