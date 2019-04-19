فرنسا: تماس كهربائي على الأرجح وراء حريق “نوتردام”

قال مسؤول في الشرطة القضائية الفرنسية، الخميس، إن المحققين يرجحون أن يكون ماس كهربائي، تسبب في حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية.

وأفاد المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن فريق التحقيق لا يملك حتى الآن الضوء الأخضر للبحث داخل مبنى الكاتدرائية لأسباب تتعلق بإجراءات السلامة.

وأضاف في تصريح لوكالة “أسوشييتد برس”، أن الصرح التاريخي يتم تدعيمه بألواح خشبية، لإسناد بعض الأجزاء الهشة من الجدران.

واشتعلت النيران بكاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، الإثنين، واستمرت نحو 15 ساعة، قبل أن ينجح جهاز الإطفاء في إخمادها، بحسب إعلام محلي.

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وتسببت النيران بانهيار سقف الكنيسة ومنارتها البالغ ارتفاعها 93 مترا.

وقالت قناة “فرانس 24” المحلية، إن نحو 400 إطفائي شاركوا في مكافحة النيران، وإنقاذ البرجين الأماميين.

وتُعد كاتدرائية نوتردام (تم إنشاؤها خلال الفترة من 1163 ـ 1345م) من المعالم السياحية الأكثر زيارة في أوروبا.

ويمثل مبنى الكنيسة تحفة فنية من العمارة القوطية (مرحلة من العمارة الأوروبية) التي سادت في القرن الثاني عشر حتى بداية القرن السادس عشر.