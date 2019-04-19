بعد 50 سنة على عدم إجرائها…الملك يكلف لفتيت بتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية لليهود المغاربة

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، لتنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية، التي لم تجر منذ سنة 1969.

كما طلب الملك من وزير الداخلية أن يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقا لمقتضيات ظهير 7 ماي 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.