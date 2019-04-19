شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هذا ما قاله "صدام حسين" عن تركيا قبل 30 عامًا والان مع التفاصيل

تداول رواد التواصل الاجتماعي، مقطع مسجل للرئيس العراقي الراحل "صدام حسين"، وذلك أثناء اجتماعه بسعدون حمادي رئيس البرلمان العراقي ونائب رئيس الوزراء آنذاك، وهم يناقشون تدويل قضية الأكراد، وكيفية التعاطي مع مشكلتهم، وكيف تستغل تركيا وإيران، مشكلة الأكراد في العراق لزعزعة واستقرار أمنها، ويرجع تاريخ الفيديو لعام 1993.

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