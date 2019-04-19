واشنطن تتوعد موسكو بـ "إجراءات شديدة"

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن بلاده تعتزم اتخاذ "خطوات حازمة" ردا على ما وصفه بـ "نشاط روسي خبيث".
وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في أعقاب المباحثات الأمريكية اليابانية في إطار "2+2" لوزراء الخارجية والدفاع للبلدين: "في حال كان الحديث يدور عن انتخاباتنا أو أي تهديد آخر نحن سنوصل إليهم (إلى روسيا) فكرة أن هذه التصرفات غير مقبولة. وكما رأيتم... نحن سنتخذ إجراءات شديدة ستجعل ثمن نشاط روسيا الخبيث باهظا".
واتهم بومبيو روسيا بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والتدخل في كل من فنزويلا وأوكرانيا.
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