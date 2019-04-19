الان تتابع السودان.. طرد خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية من المسجد العتيق بالخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
طرد سودانيون، اليوم الجمعة، الإخواني إبراهيم السنوسي خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية في السودان الراحل حسن الترابي في حزب المؤتمر الشعبي الذي أوجده منذ 18 عاماَ، من المسجد العتيق بالخرطوم.
أفادت وسائل إعلام سودانية بأنه تم طرد السنوسي من المسجد عقب انقضاء صلاة الجمعة، بعدما حاول التحدث مع المصلين، ولكن تصدى له العشرات ومنعوه من مخاطبتهم وأمروه بالمغادرة لكونه أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي.
واستجاب السنوسي الذي كان يشغل منصب مساعد للرئيس المعزل عمر البشير، لطلب المصلين وخرج، بعدما تمت محاصرته والهتاف في وجهه بشعارات مناهضة، ولاحقته إلى أن امتطى سياراته بصعوبة بمساندة اتباعه.
ويعد إبراهيم السنوسي من القيادات البارزة في الحركة الإسلامية السياسية، وخلف مؤسس التنظيم الإخواني حسن الترابي بعد رحيله في حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن ينتخب علي الحاج أميناً عامّاً للمؤتمر الشعبي والدفع بالسنوسي للقصر الرئاسي ليكون مساعداً للبشير ضمن كوتة الحزب في حكومة الوفاق الوطني.
كانت هذه تفاصيل خبر السودان.. طرد خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية من المسجد العتيق بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.