السودان.. طرد خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية من المسجد العتيق بالخرطوم

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

طرد سودانيون، اليوم الجمعة، الإخواني إبراهيم السنوسي خليفة مؤسس الحركة الإسلامية السياسية في السودان الراحل حسن الترابي في حزب المؤتمر الشعبي الذي أوجده منذ 18 عاماَ، من المسجد العتيق بالخرطوم.

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أفادت وسائل إعلام سودانية بأنه تم طرد السنوسي من المسجد عقب انقضاء صلاة الجمعة، بعدما حاول التحدث مع المصلين، ولكن تصدى له العشرات ومنعوه من مخاطبتهم وأمروه بالمغادرة لكونه أحد قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي.

واستجاب السنوسي الذي كان يشغل منصب مساعد للرئيس المعزل عمر البشير، لطلب المصلين وخرج، بعدما تمت محاصرته والهتاف في وجهه بشعارات مناهضة، ولاحقته إلى أن امتطى سياراته بصعوبة بمساندة اتباعه.

ويعد إبراهيم السنوسي من القيادات البارزة في الحركة الإسلامية السياسية، وخلف مؤسس التنظيم الإخواني حسن الترابي بعد رحيله في حزب المؤتمر الشعبي، قبل أن ينتخب علي الحاج أميناً عامّاً للمؤتمر الشعبي والدفع بالسنوسي للقصر الرئاسي ليكون مساعداً للبشير ضمن كوتة الحزب في حكومة الوفاق الوطني.