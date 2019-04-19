صفعة جديدة.. السودان يغلق أبوابه في وجه وفد قطري رفيع المستوى

تلقى تنظيم الحمدين صفعة مدوية من النظام الجديد بالسودان، جزاءا على ما يبدو لدعم الدوحة الكبير للرئيس المخلوع عمر البشير، في مواجهة المتظاهرين أثناء الثورة التي شهدتها البلاد.

وبعد أقل من أسبوع من تولي المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان مقاليد السلطة في البلاد، بدأ باستقبال الوفود الدولية والبعثات الدبلومسية، من أجل توضيح الصورة للعالم بشأن حقيقة الأحداث وما يجري بالسودان.

ومن ضمن تلك الوفود أرسلت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وفدا رفيعا للتواصل مع المجلس العسكري الانتقالي الجديد.

بدوره حرص المجلس الانتقالي برئاسة الفريق أول عبدالفتاح برهان، على استقبال الوفد السعودي الإماراتي بحفاوة بالغة، بدءا من القيادة ومرورا بكافة قيادات المجلس.

وسبق، قدوم الوفد الإماراتي السعودي، تأكيد من الخرطوم على لسان نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلوا “حميدتي” أن السودان ستواصل المشاركة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وأن الخرطوم لن تنسحب من التحالف حتى تحقيق أهدافه كاملة.

وفي وقت لاحق استقبل المجلس العسكري الانتقالي، وفدا رفيع المستوى من القاهرة، بالنيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد استقبله المجلس الانتقالي بكل حفاوة وفقا لما ذكر البيان الرسمي الصادر من الجانبين.

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لكن على الطرف الآخر، فقد أظهر المجلس الانتقالي السوداني، امتعاضا واضحا من دور الدوحة في دعم البشير أثناء الثورة الشعبية، وهو ما تمثل في رفض المجلس العسكري الانتقالي مقابلة وفد قطري يترأسه وزير الخارجية، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

المجلس العسكري الانتقالي، لم يكتف بعدم استقبال الوفد القطري غير المرغوب به فقط، وإنما أشارت مصدر إلى أن المجلس الانتقالي أبلغ الوفد القطري أن الخرطوم لا ترحب بالزائرين، وأنه لا يوجد إشغالات فندقية يمكن أن تستقبل الضيوف المرفوضة زيارتهم.

وأوضحت المصادر أن الوفد القطري، فهم الدرس حيث غادر الخرطوم سريعا، يجر أذيال الخيبة، في إشارة إلى تتغير موقف السودان من قطر، بعد سقوط حكم الرئيس المخلوع عمر البشير والحركة الإسلامية التي كانت تؤيده.

كما يشير موقف المجلس العسكري الجديد، إلى أن تغييرا في السياسة الخارجية طرأ على الخرطوم، ومن شانه وضع حد لنفوذ الدوحة في السودان، ورسالة أخرى إلى تركيا بأن تمددها في السودان وسيطرتها على جزيرة سواكن على البحر الأحمر، قد حان الوقت لإنهاءه.