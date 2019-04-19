سفارات مصر بالخارج:إقبال بكثافة على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

اعداد- محمد بشاري

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، بالتصويت على التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان، والتي تستمر لمدة 3 أيام. وتجرى عملية التصويت في 140 مقرًا انتخابيًّا بـ 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية في الخارج، حيث إنه وطبقًا للضوابط المنظمة لعملية التصويت، تستقبل البعثات المصرية المواطنين المصريين للتصويت في الاستفتاء.

ونعرض في التقريرالتالي تصريحات بعض السفارات المصرية في الخارج عن إقبال المصريين على عملية التصويت فيما يلي:

السودان

أكد سفير مصر لدى السودان حسام عيسى، أن المصريين أثبتوا أنهم على درجة عالية من الوعى والفطنة، بحرصهم الكبير على المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى انطلق بالخارج اليوم الجمعة ويتواصل غدا وبعد غد.

وقال عيسى - فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم - إن المصريين المتواجدين بالسودان على مختلف أطيافهم، حرصوا على المشاركة فى الاستفتاء، منوها بأن جميعهم أدلوا بأصواتهم بكل شفافية وفى يسر وسهولة تحت إشراف السفارة، موجها الشكر للسلطات السودانية التى قدمت كافة التسهيلات والتأمين اللازم لإتمام عملية التصويت.

دولة الكويت

قال أحمد يوسف ، المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت، إن هناك اقبالا كثيفا علي الاستفتاء علي التعديلاي الدستورية من أبناء الجالية المصرية ، مؤكدا أن أعداد المشاركين في الاستفتاء زادت عقب الانتهاء من صلاة الجمعة في الكويت.

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وشهد مقر سفارة مصر بالكويت ، حالة من الحماس بين أبناء الجالية ، على انغام الموسيقي والأغاني الوطنية (أحلف بسماها).. و(تسلم الأيادي).. و(قالوا .. ايه) ، وردد الحضور العديد من الهتافات المؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وقال أحد المشاركين فى الاستفتاء: "أشعر بالفخر والسعادة تجاه السفارة المصرية بالكويت".

السعودية

أنهت السفارة المصرية فى الرياض والقنصلية العامة بجدة اليوم الأول من التصويت على الاستفتاء على الدستور الذى وافق البرلمان على تعديل مواده الثلاثاء الماضى.

وشهد اليوم الأول من الاستفتاء إقبالا كبيرا من قبل المصوتين، واصطف المصوتون خارج السفارة فى الرياض والقنصلية بجدة انتظارا للمشاركة فى الاستفتاء الذى سينتهى بالنسبة للمصريين بالخارج يوم 21 أبريل الجارى.

النمسا

أكدت سفارة مصر فى فيينا اليوم الجمعة أن تصويت الجالية المصرية في النمسا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، "جاء إيجابيا" في يومه الأول.وأوضحت السفارة المصرية في فيينا أن عملية الاقتراع تمت في هدوء وسلاسة وأجواء طبيعية.

وأعرب مشرفون على الاستفتاء – فى تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا – عن رضائهم الكامل عن مستوى مشاركة المصريين في الاستفتاء، متوقعين أن تكون نسبة التصويت والمشاركة أعلى يومي السبت والأحد المقبلين بسبب عطلة نهاية الاسبوع في النمسا.

إيطاليا

قال المستشار العمالي، عزت عمران بمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو «إن هناك إقبالا كثيفا من جانب الجالية المصرية بإيطاليا على التصويت على التعديلات الدستورية».وأشار إلى أن القنصلية المصرية العامة في ميلانو بدأت عملية الاقتراع في التاسعة صباحا بتوقيت ميلانو وهو نفس توقيت القاهرة، وسوف تستمر العملية حتي التاسعة مساءً.

