مصادر مطلعة للنشرة: المبعوث الروسي لسوريا نقل اجواء ايجابية من السعودية للأسد

أكدت مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "مبعوث الرئيس الروسي الى ​سوريا​ ​الكسندر لافرنتييف​ نقل الى الرئيس السوري ​بشار الاسد​ اجواء سعودية ايجابية تجاه سوريا". والتقى لافرنتييف اليوم الرئيس الاسد بعد قدومه من ​الرياض​، حيث التقى ولي العهد الامير محمد بن سلمان". وتقول المصادر ان "الموقف السعودي داعم لوحدة سوريا وسيادتها على اراضيها ويدين اي تدخل تركي في ​الشمال​ والشرق السوري".

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