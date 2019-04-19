شاهد.. "مباشر قطر": عائلة جمال خاشقجى تضع إعلام تميم بن حمد فى مأزق

كشف تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، عن توالى الصفعات الموجهة لتنظيم "الحمدين" الإرهابى فى المنطقة، خاصة فى مسيرة محاولاته المستميتة لتشويه سياسات المملكة العربية السعودية ومسيرة التنمية المتوافقة مع رؤية "المملكة 2030".

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وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية: "استغل إعلام الحمدين حادث مقتل الإعلامى السعودى جمال خاشقجى، بشتى الطرق مع مساندة من بعض الأطراف الخارجية والمستفيدة من الأموال القطرية التى تدفعها مقابل زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية، لتشويه صورة المملكة العربية السعودية.. ولكن الصفعة هذه المرة جاءت مدوِّية، بعدما أصدرت عائلة جمال خاشقجى بيانًا يشدد على رفضهم أى محاولات لتشويه أو التعدى على القيادة السعودية، لافتًا إلى مجهودات القيادة السعودية فى الحفاظ على حقوق الشعب السعودى".

وبحسب التقرير، فإن المملكة العربية السعودية ما زالت تواصل التحقيق فى قضية مقتل الصحفى السعودى، وأن كافة الجهود الخبيثة التى يبذلها تنظيم الحمدين لن تجدى نفعاً، خاصة بعدما تكشفت حقيقته للرأى العام العالمى من حيث تمويله للعمليات الإرهابية والمتطرفين فى العديد من دول العالم.