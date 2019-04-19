كلمة السر "قطر".. السودان يكشف سبب إعفاء وكيل الخارجية من منصبه

قال الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي، إن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الإعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون التشاور مع المجلس ودون علمه.

وتابع كباشي، ردًا على أسئلة الصحفيين حول سبب إعفاء وكيل وزارة الخارجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أن البيان الذي أصدرته الخارجية تم دون علم المجلس العسكري الانتقالي خاصة وإنه استند إلى تقارير صحفية تضاربت فيها المعلومات عن عزم وفد قطري زيارة السودان.

وأشار إلى أن وزارة الخارجية لم تأخذ رأي المجلس في هذا الموضوع، كما لم يعبر البيان عن الموقف الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي.

وكانت وكالة الأنباء السودانية، نشرت تقريرا قالت فيه: "نفت وزارة الخارجية ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وأضاف التقرير: "السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أوضح لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".