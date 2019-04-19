شكرا لقرائتكم المسماري: الجيش يسعى للحفاظ على حياة سكان طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن هدف الجيش هو "الحفاظ على حياة السكان وممتلكاتهم بطرابلس".

وقال في الإيجاز الصحافي عن سير معركة طرابلس، الجمعة، إن "الجيش الليبي ملتزم بقواعد الاشتباك وبالقانون الإنساني".

وألمح إلى أن قوات حكومة الوفاق في طربلس "شنت غارة جوية على الجيش الليبي، ولكن لم تحدث أي إصابات".

وشدد المتحدث على أن "العمليات في طرابلس تتقدم بسلاسة وثبات".

وأكد أن "الأمن مستتب في مدينة غريان"، نافياً أي شائعات متصلة بالمدينة.

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وقال إن "جماعات إرهابية من القاعدة والنصرة أتوا من سوريا عبر تركيا إلى طرابلس".

وهدد بأن "عهد الاعتداءات غير المحاسب عليها قد ولَّى".

وأفاد عن قيام الجيش الوطني "بتسليم قاعدة تمنهنت لوزارة الداخلية بعد إحباط هجوم إرهابي، أسفر عن مقتل 15 من المهاجمين".

وشرح على خريطة عسكرية كيف هاجم المسلحون مطاراً مدنياً داخل قاعدة تمنهنت، مبينا أهمية القاعدة وموضحا أن "الجيش طارد مهاجمي قاعدة تمنهنت لمسافات بعيدة".

وكشف أن "الجيش الوطني لديه أسرى تشاديين من قوات المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيسها فايز السراج".