مع اقتراب شهر رمضان، كشفت الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن أسعار الزبدة ارتفعت، خلال هذه الأيام، بالنظر إلى الإقبال الكبير للمواطنين عليها في الشهر الفضيل.
وقال بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في حديثه مع “اليوم24″، صباح اليوم الجمعة، إن” سعر الزبدة هذه الأيام مرتفع جدا، إذ يقدر بـ75 درهما للكيلوغرام.
وحذر خراطي من “أنواع الزبدة المستوردة، التي تأتي من الجزائر، والتي لم تشملها مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “.
وتابع المتحدث ذاته أن “هذا النوع من الزبدة، وهي من أصل صيني، وهندي دخلت الأسواق المغربية عبر الجزائر، وتحتوي على مواد قد تكون خطيرة على صحة المغاربة”.
إلى ذلك، أكد المتحدث ذاته أنه “تمت معاينة عدد من الأشخاص يشترون هذه الزبدة بكثيرة ليعاودوا عجنها رفقة لبن؛ بغية بيعها للمستهلك، مجددا، على أنها زبدة من النوع البلدي”.
ودعا المصدر ذاته السلطات المعنية إلى فتح تحقيق حول الموضوع، ومنع بيع هذا النوع من الزبدة في الأسواق المغربية.
كانت هذه تفاصيل خبر خطير.. زبدة مستوردة من الجزائر خطيرة على صحة المغاربة.. يتم خلطها مع لبن على أنها “بلدية”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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