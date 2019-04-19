ميسي يحصل على جائزة جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حصد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، جائزة جديدة هذا الأسبوع في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد مساهمته في فوز فريقه برشلونة الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-0)، ضمن مرحلة إياب الدور ربع النهائي.
وبحسب ما نقله الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن "الهدف الأول للبرغوث في شباك مانشستر يونايتد في إياب ربع النهائي، توج بجائزة الأفضل في هذا الدور".
وساهم ليونيل ميسي في تأهل برشلونة إلى نصف النهائي بعدما أحرز هدفين، وقاد البارسا للفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0 على ملعب الكامب نو.
وتنافس هدف ميسي مع 3 أهداف جاءت عن طريق ديفيد نيريس (أياكس) في شباك يوفنتوس بمباراة الذهاب، وفيليب كوتينيو (برشلونة) في شباك اليونايتد بمباراة الإياب، ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) هدفه الأول في شباك توتنهام بمباراة الإياب.
وكان ميسي قد حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة الأوروبية هذا الأسبوع، متفوقًا على البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول)، والهولندي ماتياس دي ليخت (أياكس)، والكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام هوتسبير).
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع ليفربول، بينما يصطدم توتنهام بنظيره أياكس في نصف نهائي البطولة القارية.
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