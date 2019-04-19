انت الان تتابع بوكو حرام تضاعف هجماتها في الدول المحاذية لنيجيريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

بوكو حرام

ضاعف جهاديو بوكو حرام المنطلقين من نيجيريا هجماتهم في الدول المحاذية في الفترة الأخيرة، كان آخرها الجمعة وأدى إلى مقتل 11 مدنياً في شمال الكاميرون.

وليل الخميس إلى الجمعة، "توغلت بوكو حرام" في بلدة تشاكاماري الواقعة في شمال الكاميرون، ما أدى إلى مقتل 11 مدنياً "بينهم مسنون وأطفال"، وفق مصدر أمني محلي.

وبدأ الجهاديون هجومهم بعيد الساعة 22:00) 21:00 ت غ)، واختتموا فظائعهم بحدود الواحدة ليلاً.

وتقع البلدة على مسافة نحو 20 كيلومتراً من مورا، مركز مقاطعة مايو سافا، إحدى المقاطعات الثلاث لإقليم أقصى الشمال. كما أنّها على الطريق الوطني الذي يصل مروى، مركز الإقليم، بكوساري عند حدود تشاد.

ويُعدّ هذا الهجوم الأكثر دموية الذي ينسب إلى بوكو حرام في شمال الكاميرون منذ عدة أشهر، فيما تتعدد الهجمات في أعقاب هدوء نسبي ساد عام 2018.

وقتل نحو سبعة جنود كاميرونيين منذ بداية الشهر خلال هجمات للجماعة الجهادية وفي انفجار لغم بآلية عسكرية.

وفي تشاد المحاذية التي لم يستهدفها كثيراً الجهاديون النيجيريون في السنوات الأخيرة، قتلت بوكو حرام ثلاثين عسكرياً على الاقل منذ بداية آذار/مارس، في هجمات على مناطق قريبة من بحيرة تشاد.

وليل الاثنين إلى الثلاثاء، هاجمت أيضا مجموعة مسلّحة يفترض أنها تابعة لبوكو حرام احد مراكز الدرك.

وقبل ذلك، قتل سبعة جنود تشاديون في هجوم لبوكو حرام في مدينة أخرى تقع ضمن المنطقة القريبة من بحيرة تشاد.

وأكد الجيش التشادي مقتل أكثر من مئة من المسلحين الجهاديين خلال مختلف الهجمات.

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وأبدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته نهاية آذار/مارس، قلقها إزاء تجدد هجمات بوكو حرام في حوض بحيرة تشاد.

وأشار التقرير إلى أنّ "تشاد التي كانت مجنَّبةً نسبياً من تهديد بوكو حرام بعد الاعتداءات الدامية عام 2015، عادت مجدداً منذ منتصف 2018 لتكون تحت مرمى نيران الجماعة الإرهابية".

في بلد آخر مجاور لنيجيريا هو النيجر، هوجمت مدينة ديفا الواقعة في جنوب شرق البلاد ليل 10 إلى 11 نيسان/ابريل. استمرت الاشتباكات ساعات في منطقة تعرف بدورها تجدداً للعنف منذ نهاية 2018.

وفي شهر آذار/مارس 2019 فقط، قتل 88 مدنياً في النيجر على يد مقاتلي بوكو حرام التي أجبرت هجماتها 18 ألف شخص على الفرار من قراهم، بحسب الأمم المتحدة التي عبّرت عن قلقها إزاء "التدهور السريع للوضع الأمني" في نطاق مدينة ديفا.

وقال لفرانس برس في نهاية آذار/مارس مسؤول أمني في أقصى شمال الكاميرون إنّ الجماعة "تولي أهمية منذ أشهر للهجمات الليلية. يحرقون المنازل، يذبحون أو يقتلون بالسلاح الأبيض، يزرعون ألغاماً، يسرقون مواشي وحنطة".

وأضاف هذا المسؤول الأمني أنّ بوكو حرام المنقسمة إلى جماعتين ارتبطت إحداها بتنظيم "الدولة الإسلامية" في 2016، "تحافظ على كامل قدرتها بإلحاق الضرر والأذى"، ولفت إلى أنّه "طالما أنّ بوكو حرام لم يُقضَ عليها في نيجيريا، سنبقى نعاني".

وليل الأحد إلى الاثنين، اقتحم مقاتلون من بوكو حرام قرية قرب مدينة شيبوك في شمال شرق نيجيريا، تزامناً مع الذكرى الخامسة لاختطاف الجماعة لأكثر من مئتي تلميذة.

وتنشط جماعة بوكو حرام في كل بلدان حوض بحيرة تشاد (نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر)، حيث تشن هجمات دامية وتنفذ عمليات خطف مدنيين.

ومنذ بروزها في شمال شرق نيجيريا عام 2009، قتل 27 ألف شخص ونزح 1,8 مليون شخص، لم ينجحوا بعد في العودة إلى مناطقهم.