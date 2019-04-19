سفارة السعودية بواشنطن تدعو الناشطة منال الشريف للزيارة



السعودية- ليندا سليم:

وجه المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن فهد الناظر دعوة إلى الناشطة السعودية المعارضة منال الشريف لزيارة السفارة ولقاء السفيرة الجديدة الأميرة ريما بنت بندر، وذلك وسط حملة تشنها منال الشريف للتوعية بما تصفه بـ"انتهاكات" حقوق الإنسان في السعودية. ريما بنت بندر، وذلك وسط حملة تشنها منال الشريف للتوعية بما تصفه بـ"انتهاكات" حقوق الإنسان في السعودية. وقال الناظر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تلاحظ السفارة السعودية في واشنطن جولة السيدة منال الشريف في الولايات المتحدة، وترحب بفرصة لقائها مع سمو الأميرة ريما بنت بندر بمجرد توليها مهام عملها".



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