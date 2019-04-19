شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب أزمة الغاز المنزلي في حضرموت والان مع التفاصيل

نشب خلاف بين السلطة المحلية بحضرموت، والمؤسسة اليمنية للغاز، على خلفية تعين مدير جديد من خارج السرب للمنشأة في بروم.

وضل الخلاف قائم لأشهر وأغلقت المنشأة وتم تحويل أحتياج المكلا من مادة الغاز إلى منشأة دومان قطاع خاص مسبباً أزمة حادة وخانقة وحالة من الأرباك الشديد ألقت بضلالها على كاهل المواطن.

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ولايتوقف الأمر عند هذا الحد بل تم أخلاء المنشأة من جميع الموظفين والعمال ماعدا حراسة الموقع.

وقال ناشطون، الخطر يمكن في أن هناك معدات ضخمة وخطوط سير الأسطوانات وميازين حساسة ودقيقة لتعبئة الغاز كلفتها كبيرة جدا وتحتاج لصيانة يومية خاصة وأن موقع المنشأة يقع بجوار البحر مباشرة وهي عرضة للصداء والتأكل بسبب الملوحة الناتجة عن رذاذ البحر.

وناشد الناشطون الجهات ذات العلاقة، بأن يتم الأتفاق على تعيين مدير للمنشأة يتفق عليه الطرفان ويا حبذا أن يكون من كوادرها بمن يحمل المؤهلات والصفات التي تخوله لذلك، وكفى من التعذيب والأزمات المفتعلة.