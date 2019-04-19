طهران تعلن عن كشف 290 "عمیلا" للاستخبارات الأمريكیة

أعلن وزیر الأمن الإیراني محمود علوي، الجمعة، أن أمن بلاده كشف 290 "عمیلا" للاستخبارات المركزیة الأمريكیة "سي آي إي" في مختلف الدول.
وقال علوي خلال كلمة ألقاها في طهران الیوم الجمعة، إن عملاء الـ"سي آي إي" قد تم الكشف عنهم، واعتقالهم ما أدى إلى انهيار الاتصال بین هذه الاستخبارات ومصادرها.
وشرح محمود علوي إجراءات الوزارة الاستخباریة والأمنية، قائلا إن "وزارة الأمن غیرت استراتیجیتها من مكافحة التجسس الدفاعیة إلى مكافحة التجسس الهجومیة".
وأوضح الوزیر أن "عملیة الكشف عن هؤلاء العملاء وصفها الأمريكیون أنفسهم بالفضیحة الاستخباریة".
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