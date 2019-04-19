أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" بأن "الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي خلال تحليقها في سماء محافظة صعدة الحدودية مع السعودية ".
ويذكر أن السعودية تقود تحالفًا عسكريًا يقوم، منذ 26 آذار 2015 بعمليات عسكرية لدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.
وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف على حدود السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.