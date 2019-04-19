"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة للتحالف على حدود السعودية

أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "​أنصار الله​" بأن "الدفاعات الجوية للجماعة أسقطت ​طائرة​ استطلاع مقاتلة تابعة لقوات التحالف العربي خلال تحليقها في سماء محافظة صعدة الحدودية مع ​السعودية​ ".

ويذكر أن السعودية تقود تحالفًا عسكريًا يقوم، منذ 26 آذار 2015 بعمليات عسكرية لدعم الرئيس ​اليمن​ي ​عبد ربه منصور هادي​، لاستعادة العاصمة ​صنعاء​ ومناطق أخرى تسيطر جماعة "أنصار الله" عليها.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب ​الأمم المتحدة​، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.